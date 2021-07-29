Domaniç'te Minyatür Halı Dokuma Kursu - Son Dakika

Vali Çelik, kadınların ev ekonomisine katkı sağlayacak projenin hayata geçirilmesinde ve uygulanmasında emek veren herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kadın kursiyerlerle bir süre sohbet edip kurs ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Ali Çelik, halı tezgahının başına geçti, ilmek attı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği , Domaniç Halk Eğitim Merkezi ve Çamlıca Köyü Muhtarlığı iş birliğiyle hazırlanan TANAP destekli Minyatür Halı Dokuma Kursu'nu ziyaret etti.

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