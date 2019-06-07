Domaniç'te motosiklet kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:39 Kaynak: İHA
'nın Domaniç
ilçesi Çukurca
Beldesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
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'nın üçüncü günü akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında Bayram Kocaman ve Taner Atsız yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Domaniç istikametinden Muratlı
Köyüne seyir halinde olan ve Bayram Kocaman hakimiyetinde ki motosiklet, aniden yola çıkan Taner Atsız'a çarptı. Meydana gelen kazada Bayram Kocaman ve Taner Atsız yaralandı. Motosiklet
sürücüsü Bayram Kocaman'ı kask ve dizlikleri ağır yaralanmaktan kurtardı. Kazada, yaralılara ilk müdahale Domaniç 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılardan Taner Atsız, Tavşanlı
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'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA
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