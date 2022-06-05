Domaniç'te öğrenciler çevre için vatandaşlardan "söz veriyorum" imzası topladı - Son Dakika
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Domaniç'te öğrenciler çevre için vatandaşlardan "söz veriyorum" imzası topladı

05.06.2022 13:55
Domaniç'te öğrenciler çevre için vatandaşlardan "söz veriyorum" imzası topladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir ilkokul tarafından kurulan stantlarda vatandaşlardan çevreyi kirletmeyeceklerine dair "söz veriyorum" başlığı altında imza toplandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir ilkokul tarafından kurulan stantlarda vatandaşlardan çevreyi kirletmeyeceklerine dair "söz veriyorum" başlığı altında imza toplandı.

Hisar İlkokulu tarafından çevre ve doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilçe merkezinde ellerinde pankartlarla yürüyüş gerçekleştirildi ve çevre temizliği yapıldı.

Daha sonra ilçe merkezinde dört ayrı yerde kurulan stantlarda vatandaşlardan çevreyi kirletmeyeceğine dair maddelerin bulunduğu "söz veriyorum" imzası toplandı.

Okulun Müdür Yardımcısı Ramazan Çevik, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

"Söz veriyorum" imza etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çevik, "Çünkü doğanın önemini onlara ancak bu şekilde anlatabilirdik. Doğa ölüyorsa, sıra insanlara da gelecektir. Bu düsturla çocuklarımıza bir bilinç oluşturmak istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Fatmanur Tunç da herkesin çevreyi koruması gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Domaniç'te öğrenciler çevre için vatandaşlardan 'söz veriyorum' imzası topladı - Son Dakika

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