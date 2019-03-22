Son Dakika Haberleri: Domaniç'te Orman Haftası Etkinliği

Domaniç'te Orman Haftası Etkinliği

14 dakika önce

Domaniç ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, yanan orman alanlarına fidan dikimi yapıldı.

Domaniç'te Orman Haftası Etkinliği, System.String[]
Domaniç ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, yanan orman alanlarına fidan dikimi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında Çukurca beldesi yakınında çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda fidan dikme etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bölgede ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Taşkın, şöyle konuştu:

"Bu alan 2017 eylül ayında talihsiz bir yangın neticesinde yok oldu. Domaniçliler, köylülerimiz büyük fedakarlıklarla bu yangında mücadeleye giriştiler. Aynı şekilde köylü kadınlarımızda o gün burada yangınla mücadele eden ekiplerimize yiyeceğini hazırlıyordu. Bugün yaralarımızı sarmak adına bu bölgede fidan dikimi yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 dut, ceviz ve badem fidanı dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi. Umarım ilerleyen yıllarda bu alan hak ettiği yeşile bürünür ve yaralarımız sarılır."

Etkinlikte, Domaniçli kadınlar fidan diken vatandaşlara kendi pişirdikleri gözlemelerden ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:40 Kaynak: AA

21 Mart, Domaniç, Güncel
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