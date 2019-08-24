Son Dakika Haberleri: Domaniç'te orman yangını
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Domaniç'te orman yangını

11 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca ve Muhacırlar köyü arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Domaniç'te orman yangını, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca ve Muhacırlar köyü arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


'Uyuz Hamamı Mevkii'ndeki yangına Domaniç, Tavşanlı ve Tunçbilek'ten gelen çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 5 dekarlık makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.


Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.(TY-EFE) - KÜTAHYA

Tunçbilek, Kozluca, Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:09 Kaynak: İHA
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