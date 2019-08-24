Domaniç'te orman yangını
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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca ve Muhacırlar köyü arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:09 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca ve Muhacırlar köyü arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
'Uyuz Hamamı Mevkii'ndeki yangına Domaniç, Tavşanlı ve Tunçbilek'ten gelen çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 5 dekarlık makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.
Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.(TY-EFE) - KÜTAHYA
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