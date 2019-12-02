Son Dakika Haberleri: Domaniç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Domaniç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Domaniç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Domaniç ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Domaniç ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali S. yönetimindeki 43 U 9937 plakalı otomobil, Emniyet Kavşağı'nda Semih C'nin kullandığı 43 AAH 808 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada olay yerine toplanan vatandaşlar, Emniyet Kavşağı'nda artan kazalara tepki göstererek yol kapatma eylemi yaptı.

Bölgeye gelen İlçe Emniyet Amiri Ahmet Adil Köse'nin konuşmasının ardından ikna olan vatandaşlar, eylemi sonlandırdı.

Domaniç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:33 Kaynak: AA
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