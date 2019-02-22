Son Dakika Haberleri: Domaniç'te Otomobil Tarlaya Uçtu: 5 Yaralı

Domaniç'te Otomobil Tarlaya Uçtu: 5 Yaralı

11 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Domaniç'te Otomobil Tarlaya Uçtu: 5 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan Talip Okumuş'un kullandığı 43 AAJ 343 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı karayolunun Kantar mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada sürücü Talip Okumuş, Havva Okumuş, Samet Okumuş, İhsan Aşkın ve Kadriye Aşkın yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:05 Kaynak: İHA

Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa
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