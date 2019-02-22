Domaniç'te Otomobil Tarlaya Uçtu: 5 Yaralı
11 dakika önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı
istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan Talip Okumuş'un kullandığı 43 AAJ 343 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı karayolunun Kantar mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada sürücü Talip Okumuş, Havva Okumuş, Samet Okumuş, İhsan Aşkın ve Kadriye Aşkın yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:05 Kaynak: İHA
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