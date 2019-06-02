Domaniç'te otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı
28 dakika önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:26 Kaynak: AA
'nın Domaniç
ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Bahri Çakır yönetimindeki 34 FV 8135 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl
kara yolu Çatalalıç mevkisinde uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Bahri Çakır ile Zühre Özbay, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti
Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor
Son dakika! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor