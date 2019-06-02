Son Dakika Haberleri: Domaniç'te otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı
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Domaniç'te otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı

28 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Domaniç'te otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Bahri Çakır yönetimindeki 34 FV 8135 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl kara yolu Çatalalıç mevkisinde uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Bahri Çakır ile Zühre Özbay, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:26 Kaynak: AA
İnegöl, Kütahya, Domaniç, Güncel
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