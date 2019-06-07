Domaniç'te samanlık yangını
1 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangını köylüler kısa sürede kontrol altına aldı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:46 Kaynak: İHA
'nın Domaniç
ilçesinde bir vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangını köylüler kısa sürede kontrol altına aldı. Muratlı
köyünde köyün en eski yerleşim yerinde bir birine yapışık evlerin olduğu mahallede bulunan samanlıkta çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Cami hoparlörlerinden köylü yardıma çağrıldı. Köylülerin kısa sürede organize olup yangına yerinde ve zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Domaniç Belediyesi, Çukurca
Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ve arazözlerle yangın tamamen kontrol altına alınırken Ramazan Kaya
'ya ait samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. - KÜTAHYA
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