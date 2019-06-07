Son Dakika Haberleri: Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
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Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Karşıyaka köprüsü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çukurca Beldesi istikametine gitmekte olan 43 DB 362 plakalı motosiklet sürücüsü Burhan Çakır ile Eren Öztoprak kullandığı 07 ERU 15 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Burhan Çakır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:36 Kaynak: İHA
Burhan Çakır, Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa
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