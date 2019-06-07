Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:36 Kaynak: İHA
'nın Domaniç
ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Karşıyaka
köprüsü kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Çukurca
Beldesi istikametine gitmekte olan 43 DB 362 plakalı motosiklet sürücüsü Burhan Çakır
ile Eren Öztoprak kullandığı 07 ERU 15 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Burhan Çakır yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis
ekiplerince Tavşanlı
Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA
Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi
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