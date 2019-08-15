Son Dakika Haberleri: Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı
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Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Erol Dursun yönetimindeki 16 KCG 34 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl kara yolunun 2. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BT 419 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Selma ve Huriye Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Domaniç, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:23 Kaynak: AA
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