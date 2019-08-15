Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Domaniç Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:23 Kaynak: AA
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Erol Dursun yönetimindeki 16 KCG 34 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl
kara yolunun 2. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BT 419 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Selma
ve Huriye
Yavuz, 112 Acil Servis
ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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