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Son Dakika 3. Sayfa Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Sav yönetimindeki 16 CVE 99 plakalı otomobil, Domaniç Emniyet kavşağında Gökhan Temiz yönetimindeki 16 U 8723 plakalı panelvan tipi minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler Gökhan Temiz ve Ali İhsan Sav, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Ali ihsan, Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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