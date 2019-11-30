Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, çarpışan otomobil ile minibüsün sürücüleri yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, çarpışan otomobil ile minibüsün sürücüleri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Sav yönetimindeki 16 CVE 99 plakalı otomobil, Emniyet Kavşağı'nda, Gökhan Temiz'in kullandığı 16 U 8723 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerden Temiz, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine, Sav ise Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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