Son Dakika Haberleri: Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, çarpışan otomobil ile minibüsün sürücüleri yaralandı.

Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, çarpışan otomobil ile minibüsün sürücüleri yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Sav yönetimindeki 16 CVE 99 plakalı otomobil, Emniyet Kavşağı'nda, Gökhan Temiz'in kullandığı 16 U 8723 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerden Temiz, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine, Sav ise Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali ihsan, Kütahya, Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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