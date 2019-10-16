Son Dakika Haberleri: Domaniç'te traktör devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Domaniç'te traktör devrildi: 1 yaralı

Domaniç'te traktör devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Domaniç'te traktör devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Enver Cengiz yönetimindeki 16 H 4368 plakalı traktör, Orman İşletme Müdürlüğünce köylere verilen odun getirme izninden dönerken şarampole devrildi. Devrilen traktörde, Kadir Keskin yaralandı.


Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
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