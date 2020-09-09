Domaniç'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Domaniç Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yapılan yol aramasında şüpheli bir kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

Narkotik köpeğinin araca tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda, araçta 110 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G'nin evinde ise 200 gram esrar ile hassas terazi ve uyuşturucu içmek için kullanılan malzemeler bulundu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.