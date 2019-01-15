Domaniç'te Yoğun Kar Yağışı
1 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.
Yolda kalan araçlara Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.
Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle yol, ağır vasıtalı araçlara kapatıldı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:49 Kaynak: İHA
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