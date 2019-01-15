Son Dakika Haberleri: Domaniç'te Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Domaniç'te Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Domaniç'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor Yolda kalan araçlara Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyorKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Yolda kalan araçlara Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.
Yolda kalan araçlara Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.
Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle yol, ağır vasıtalı araçlara kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:59 Kaynak: İHA

Sabah, Domaniç, Kar, Genel
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