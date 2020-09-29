Son dakika haberi! Domaniç'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Domaniç İstikametinden Tavşanlı istikametine giden Bilal Çetin yönetimindeki 54 KN 644 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Germen Deresi Mevkiinde önce Tavşanlı istikametinden gelen Fatih Köse yönetimindeki 16 BDN 47 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü Bilal Çetin daha sonra Tavşanlı istikametine giden Recep Arığ yönetimindeki 43 U 2639 plakalı otomobile çarptı.

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