Domaniç'teki kazada hayatını kaybeden genç, Hisarcık'ta toprağa verildi - Son Dakika
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Domaniç'teki kazada hayatını kaybeden genç, Hisarcık'ta toprağa verildi

20.07.2022 12:38
Domaniç'teki kazada hayatını kaybeden genç, Hisarcık'ta toprağa verildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Naim Şahin, memleketi Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde toprağa verildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Naim Şahin, memleketi Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde toprağa verildi.

Dün Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde, tomruk yükleme kepçesi yüklü kamyonun freninin boşalması üzerine araçtan atlayan ve başından yaralanarak olay yerinde hayatını kaybeden Naim Şahin, Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da katıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Naim Şahin, Hisarcık, Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domaniç'teki kazada hayatını kaybeden genç, Hisarcık'ta toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Domaniç'teki kazada hayatını kaybeden genç, Hisarcık'ta toprağa verildi - Son Dakika
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