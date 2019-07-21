Domaniçte otomobil istinat duvarından düştü: 1 yaralı
1 saat önce
Domaniç ilçesinde, istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Domaniç Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:18 Kaynak: AA
ilçesinde, istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rıdvan Atay yönetimindeki 43 HA 454 otomobil, Hisar Mahallesi yakınlarında bir otoparktan çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metrelik istinat duvarından düştü.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size Volvo, yarım milyona yakın aracını geri çağırdı Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkıp içeri girmeye çalıştı