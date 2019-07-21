Son Dakika Haberleri: Domaniçte otomobil istinat duvarından düştü: 1 yaralı
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Domaniçte otomobil istinat duvarından düştü: 1 yaralı

1 saat önce

Domaniç ilçesinde, istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Domaniçte otomobil istinat duvarından düştü: 1 yaralı, System.String[]
Domaniç ilçesinde, istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Atay yönetimindeki 43 HA 454 otomobil, Hisar Mahallesi yakınlarında bir otoparktan çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metrelik istinat duvarından düştü.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:18 Kaynak: AA
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