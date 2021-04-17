DOMATES FİDESİ VE İLAÇ YÜKLÜ KAMYONET YANDI - Son Dakika

ANTALYA'da üzerinde tarım ilacı ve domates fidesi yüklü olan kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangında kamyonetin büyük bir bölümü yanarken, fideler ve ilaçlar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Antalya- Kemer Karayolu Topcam Mevkii'nde meydana geldi. Kamyonetine tarım ilacı ve domates fidesi yükleyen Tayfun Anlı, Kemer istikametine gittiği sırada aracın motor kısmından alev çıkmaya başladı. Alevler kısa süre içinde büyüyüp, kamyonetin her yerini sarınca, kamyonetini yol kenarına park etti. Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan inen Anlı, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kamyoneti kısa süre içinde söndürdü.

Kamyonetten diğer sürücülerin yardımı ile çıktığını belirten Tayfun Anlı, "Yakıt alıp çıktım. Bir anda her yerden alevler çıkmaya başladı. Gözümün önünde yanıp, gitti. Üzerinde bulunan tarım ilacı ve domates fideleri vardı. Yapacak bir şey yok" dedi.