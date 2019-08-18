Son Dakika Haberleri: Domates güzeli
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Domates güzeli

32 dakika önce

Ece Seçkin, domatesleri soyarken çekilen anını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ece Seçkin, domatesleri soyarken çekilen anını sosyal medya hesabından paylaştı. Domateslerin arasında verdiği poz binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Bazı hayranları tarafından caps haline getirilen görsel sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

PAZARDA ECE SEÇKİN DOMATESLERİ 1.99 KURUŞ!

Her hafta köy pazarına giderek domatesin kilosu ne kadar diye soran Ece Seçkin'e; pazarcının en sonunda; 'abla sen sanatçısın, senin nişanlın da pilot neden 2 haftadır gidip gelip domatesin kilosunu soruyorsun' demesi üzerine komik bir diyalog yaşayan Ece Seçkin, pazar alışverişinden çok keyif aldığını dile getirdi.
Ece Seçkin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:44 
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