Domates Humması Hindistan'ın Kerala Eyaletini Sardı, Komşu Eyaletler Alarma Geçti - Son Dakika
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Domates Humması Hindistan'ın Kerala Eyaletini Sardı, Komşu Eyaletler Alarma Geçti

14.05.2022 17:11
Domates Humması Hindistan'ın Kerala Eyaletini Sardı, Komşu Eyaletler Alarma Geçti

YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Yetkililer Cumartesi günü, Hindistan'da halk arasında domates humması olarak bilinen bir viral hastalığın, ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde en az 80 kişide görülmesinin paniğe neden olduğunu bildirdi.

YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Yetkililer Cumartesi günü, Hindistan'da halk arasında domates humması olarak bilinen bir viral hastalığın, ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde en az 80 kişide görülmesinin paniğe neden olduğunu bildirdi. "Domates humması" adını sebep olduğu kırmızı kabartılardan alan viral hastalık, Kerala ve komşu eyaletler Tamil Nadu ve Karnataka'da da endişe yarattı. Doktorlar domates gribinin belirtilerinin kırmızı döküntüler, cilt tahrişi ve dehidrasyon olduğunu söylüyor. Uzmanların bulaşıcı olduğunu söylediği hastalık, yorgunluk, eklem ağrısı, mide krampları, mide bulantısı, kusma, ishal, öksürme, hapşırma, burun akıntısı, yüksek ateş ya da vücut ağrısına da neden olabiliyor. Haberlere göre bu hastalık, bazı durumlarda bacak ve ellerde cilt renginin değişmesine de neden olabiliyor.

Kerala'da hastalık beş yaşın altındaki çocuklarda tespit edildi. Tamil Nadu Sağlık Bakanı J. Radhakrishnan Cuma günü, sağlık yetkililerinin eyalet çapında durumu takip etmeleri nedeniyle yerel halkı paniğe kapılmamaları konusunda uyardı. Karnataka eyalet yönetimi, Kerala ile sınır olan ilçelerde yüksek alarm durumuna geçti. Bu ilçelerdeki sağlık görevlileri, gözetim önlemlerini artırmaya ve hem özel hem de kamu sağlık kurumlarında ayakta tedavi hizmetlerinde sürekli dikkatli olmaya yönlendirildi.

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Cumartesi, Domates, Mayıs, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Domates Humması Hindistan'ın Kerala Eyaletini Sardı, Komşu Eyaletler Alarma Geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domates Humması Hindistan'ın Kerala Eyaletini Sardı, Komşu Eyaletler Alarma Geçti - Son Dakika
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