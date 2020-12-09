Domates ihracatçıları, Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor - Son Dakika

Domates ihracatçıları, Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor

09.12.2020 12:01
Domates ihracatçıları, Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor, System.String[]

Yaş meyve sebze ihracatçı birliklerinin başkanları, Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılması talebinde bulundu.

Yaş meyve sebze ihracatçı birliklerinin başkanları, Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılması talebinde bulundu.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Necdat Sin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Saffet Kalyoncu, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Cafer Aşkar ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ortak imzayla açıklama yaptı.

Rusya'ya domates ihracatında 2015 öncesinde kota olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İki ülke arasındaki ilişkiler, 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvede her konuda normalleşmiş ve iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi konulmuşken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan savaş sonrasında Dağlık Karabağ'da kontrolü sağlamak için Rusya ile Türkiye savunma bakanlıkları mutabakat muhtırası imzalamış ve Dağlık Karabağ'da birlikte görev yapıyorken, Rusya, başka ülkelere kota uygulamadığı halde Türk domatesine hala kotanın olmasını anlamak mümkün değil."

Kotanın kaldırılmasını sadece Türk ihracatçılarının değil, Rusya'daki ithalatçıların da istediği belirtilen açıklamada, kotanın kaldırılarak üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den de destek talebinde bulunuldu.

Açıklamada, Moskova'nın 2015 yılındaki ambargo kararının ardından 2017 yılında tekrar Rusya'ya ihracat vizesi alan domates ihracatçısının bu kez kotayla karşı karşıya kaldığı ve yıllık 200 bin ton olan kotayı da kasım ayı sonunda doldurduğu bildirildi.

Türkiye taze domates üretiminde, 9 milyon tonu tarla, 4 milyon tonu örtü altı üretimi olmak üzere 13 milyon tona ulaşan rakamla dünyada dördüncü sırada bulunuyor.

Bu yılın ocak-kasım döneminde 484 bin ton taze domates ihracatı karşılığında 286,5 milyon dolar döviz getirisi elde edilirken, Rusya Federasyonu'na 61 bin 781 ton domates satışından 56 milyon dolar sağlandı. Rusya, Türkiye'nin taze domates ihracatında ilk sırada yer alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Domates ihracatçıları, Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor - Son Dakika Ekonomi


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