Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor - Son Dakika

Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor

09.12.2020 14:57
Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor, System.String[]

Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Başkanları, Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılmasını talep ediyor.

Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Başkanları, Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılmasını talep ediyor.

Rusya, Türkiye ile 2015 yılı Kasım ayında yaşadığı siyasi kriz sonrasında Türk domatesine ambargo kararı almış, ardından yaşanan yumuşama ortamının etkisiyle 2017 yılı Kasım ayında Türk domatesi tekrar Rusya'ya ihracat vizesi alırken bu kez kotayla karşı karşıya kaldı.

İlk etapta 1 Kasım 2017 tarihinde 100 bin ton olarak belirlenen kota Türk ihracatçılarının kısa sürede kotayı doldurması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin girişimleriyle önce 150 bin tona, 7 Mart 2020 tarihinde ise;200 bin tona çıkarılmıştı. Türk ihracatçıları 200 bin kotayı da, 2020 yılı Kasım ayı sonunda doldurdu.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Saffet Kalyoncu, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Cafer Aşkar ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin ortak imzasıyla yapılan açıklamada "Domates ihracatında Rusya'ya kotanın kaldırılmasını, 2015 öncesine dönülmesini istiyoruz" denildi.

Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Başkanları, Türk domatesinin en büyük ihraç pazarı Rusya'ya ihracatın durma noktasına gelmesi üzerine yaptıkları ortak açıklamayla, Rusya Federasyonu'na yapılacak domates ihracatında kotanın kaldırılmasını ve 2015 Kasım ayı öncesindeki sürece dönülmesini talep ettiler. Açıklamada, "İlişkilerin bu kadar yakınlaştığı iki ülke arasında bu tür bir kısıtlamanın ne ticari-ekonomik, ne de siyasi açıdan hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır. Geçici bir kriz nedeniyle alınmış bir engelin krizin üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen halen kriz varmışçasına uygulanıyor olmasına ve kotanın dolmasına rağmen Rusya Federasyonu yetkilileri tarafından halen herhangi bir adım atılmamış olmasına hiçbir anlam verilememektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türk domates üreticilerinin pandemi sürecinde gece gündüz çalışarak, çorbalardan salatalara, mezelerden, meyve sebze mamullerine, makarnalardan zeytinyağlılara, pilavlardan etli yemeklere mutfaklardaki tüm lezzetlerde kullanılan domatesin üretimine devam ettiğine vurgu yapan Birlik Başkanları, kotanın kaldırılması konusunda tüm yetkililerden destek talebinde bulundular. - MERSİN

Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor
Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor
Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor
Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor
Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor
Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor

İhracat, Türkiye, Kasım, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Irkçı hakemin Pierre Webo'ya gösterdiği kırmızı kart iptal oldu Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine bu haftadan itibaren 30 milyon lira ceza kesilecek Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine bu haftadan itibaren 30 milyon lira ceza kesilecek         
15:14
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz         
14:56
Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi         
14:37
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar         
14:32
Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı         
13:50
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur         
13:05
Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip çaldı Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip çaldı         
12:24
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Almanya'da günlük ölüm sayısı 590 ile en yüksek seviyeye çıktı Almanya'da günlük ölüm sayısı 590 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 15:31:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Domates ihracatçıları Rusya'ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei