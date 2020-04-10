Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı - Son Dakika Ekonomi

Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı

9 dakika önce

Türkiye'den ilk üç ayda yapılan domates ihracatı geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 10 artarak 126 milyon 257 bin dolara yükseldi.

Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı, System.String[]

Türkiye'den ilk üç ayda yapılan domates ihracatı geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 10 artarak 126 milyon 257 bin dolara yükseldi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:07 

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