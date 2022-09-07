Domates Konservesi ve Salça 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' Listesine Alındı - Son Dakika
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Domates Konservesi ve Salça 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' Listesine Alındı

07.09.2022 09:53

Domates konservesi ve salça, ihracı kayda bağlı mallar kapsamına alındı. Böylece, ihracı izne bağlı malların sayısı 60'a yükselmiş oldu.

Domates konservesi ve salça, ihracı kayda bağlı mallar kapsamına alındı. Böylece, ihracı izne bağlı malların sayısı 60'a yükselmiş oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Değişiklikle domates konservesi ve salça ihracı bakanlığın iznine bağlandı.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, salça sektöründeki ihracat gelişmelerinin değerlendirilmesi sonucunda, salça ihracatındaki artış eğiliminin devam edeceğinin tespit edildiği belirtilerek, "Yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ile fiyat istikrarının korunması amacıyla yurt içi piyasa ve tüketici enflasyon dinamikleri de göz önüne alınarak ihracata yönelik gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını teminen salça ihracatımızın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir" denildi.

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Domates ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlandı Domates ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlandı Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının 'kısıtlandığı' iddiasını yalanladı Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının 'kısıtlandığı' iddiasını yalanladı
Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domates Konservesi ve Salça 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' Listesine Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Domates Konservesi ve Salça 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' Listesine Alındı - Son Dakika
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