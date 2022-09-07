Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, salça sektöründeki ihracat gelişmelerinin değerlendirilmesi sonucunda, salça ihracatındaki artış eğiliminin devam edeceğinin tespit edildiği belirtilerek, "Yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ile fiyat istikrarının korunması amacıyla yurt içi piyasa ve tüketici enflasyon dinamikleri de göz önüne alınarak ihracata yönelik gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını teminen salça ihracatımızın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir" denildi.

Domates konservesi ve salça, ihracı kayda bağlı mallar kapsamına alındı. Böylece, ihracı izne bağlı malların sayısı 60'a yükselmiş oldu.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Domates Konservesi ve Salça 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' Listesine Alındı - Son Dakika

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