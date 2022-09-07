Domates ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlandı - Son Dakika
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Domates ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlandı

07.09.2022 15:53
Domates ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlandı

Domates İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi.

Domates İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi. Domates ihracatı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek.Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı, "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre "ihracı kayda bağlı mallar" listesine "domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)" ve "salça" da eklendi.

Amaç fiyat istikrarını korumak

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada salça sektöründeki ihracat gelişmelerinin değerlendirilmesi sonucunda, salça ihracatındaki artış eğiliminin devam edeceğinin tespit edildiği vurgulandı. TRT Haber'de yer alan açıklamada, "Yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ile fiyat istikrarının korunması amacıyla yurt içi piyasa ve tüketici enflasyon dinamikleri de göz önüne alınarak ihracata yönelik gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını teminen salça ihracatımızın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir" denildi.

DHA/ HT,ET

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Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının 'kısıtlandığı' iddiasını yalanladı Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının 'kısıtlandığı' iddiasını yalanladı
Kaynak: Deutsche Welle

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domates ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlandı - Son Dakika

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