- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki - Son Dakika

- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki

15.12.2020 16:15

- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki Antalya Ticaret Borsası (ATB)Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan: "Şehrimizde yaygın bir virüs söylentisi yok.

- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki

Antalya Ticaret Borsası (ATB)Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan:

"Şehrimizde yaygın bir virüs söylentisi yok. Ama neye istinaden böyle bir yasak getirdi Rusya, bunu tekrardan gözden geçirmelerini talep ediyoruz"

"Virüs deyince korona algısı oluşuyor. Bu virüsün korona gibi insan sağlına zararı yok"

"Bu tamamen bitkinin koronası. Sadece bitkiye zarar verdiği için böyle bir tedbir alınmış."

ANTALYA - Rusya'nın Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatını durdurmasına Antalya'daki ihracatçı ve üreticilerden tepki geldi. Antalya Ticaret Borsası (ATB)Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, "Rusya, domates ve biberlerde lekeli solgunluk, Pepino mozaik ve kahverengi rigos meyve virüsüne rastlandığı için böyle bir karar almış. Virüs deyince korona algısı oluşuyor. Bu virüsün korona gibi insan sağlına zararı yok." dedi.

Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatını korona virüs gerekçesiyle yasakladı. Rusya'ya biber ihracatında en yoğun dönemini yaşayan Antalya'daki ihracatçılar karara tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram imzası ile Tarım ve Orman il müdürlükleri ve zirai karantina müdürlüklerine gönderilen yazıda, 11 Aralık tarihi itibariyle Rusya'nın Antalya ve İzmir'den domates ve biber ürünleri ithalatına yasak kararı aldığı bildirildi.

"Bizim şehrimizde yaygın bir virüs söylentisi yok"

Alınan karara ise hem ihracatçılar hem de üreticiler tepki gösterdi. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Rusya ile olan 200 tonaj kotasının yükselmesi veya kaldırılmasını beklerken böyle bir kararın alınmasından dolayı şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Rusya'nın domates ve biberlerde lekeli solgunluk, Pepino mozaik ve kahverengi rigos meyve virüsüne rastlandığı gerekçesiyle alımı durdurduğuna işaret eden Doğan, "Ancak biz şehrimizde yaygın bir virüs söylentisi yok. Ama neye istinaden böyle bir yasak getirdi Rusya, bunu tekrardan gözden geçirmelerini talep ediyoruz." dedi.

"Çözüm talep ediyoruz"

Antalya'nın pandemiden dolayı turizmi sıkıntılı geçirdiğini, aynı durumun tarımda da yaşanması halinde bunun Türkiye'ye olumsuz yönde etki edeceğine işaret eden Doğan, "Onun için devletimizden bu işin bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Yılbaşı önü sadece üreticinin değil çoğu esnafın bu konudan haberi yok. Yeni yeni duyulmaya başlandı." İfadelerini kullandı.

"Bu tamamen bitkinin koronası"

Doğan, virüs denilince akla direk korona virüs geldiğini ve toplumda böyle bir algının oluştuğuna da vurgu yaparak, "Bu virüsün korona gibi insan sağlına zararı yok. Sadece bitkisel üretime zararı olduğu için Rusya'nın yasağı bu yönde zaten. Bazen 'virüslü ürünleri biz yiyeceğiz' gibi yanlış bir algı oluşuyor. İnsan sağlığına bir zararı yok. Bu tamamen bitkinin koronası. Sadece bitkiye zarar verdiği için böyle bir tedbir alınmış." Diye konuştu.

"Kesinlikle virüs olayımız yok"

Üretici Memduh Yılmaz da Rusya'nın aldığı kararı Türk ekonomisine zarar verilmek için alınan bir karar olarak gördüğünü ifade ederek, "Bizim domates ürünlerimizde kesinlikle virüs olayımız yok. Çıkar davası diye düşünüyorum. Bizim aldığımız ilaçlar, gübrelerin hepsi zaten kontrol altında" dedi.

- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki
- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki
- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki
- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki
- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki
- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki
- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki
- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki
- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki
- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki
- Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki

Antalya, Domates, İzmir, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin
Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu         
17:17
Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı         
16:58
Film sahnesi değil gerçek! On binlerce kuş Ankara otobanına indi Film sahnesi değil gerçek! On binlerce kuş Ankara otobanına indi         
16:35
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı         
15:38
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor         
12:49
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar         
12:34
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı         
11:19
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 17:31:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Rusya'nın domates ve biber kararına ihracatçı ile üreticilerden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei