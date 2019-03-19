Son Dakika Haberleri: Domates ihracatına fiyat freni!

Domates ihracatına fiyat freni!

1 saat önce

Sera ve tarla üretimi arasındaki dengesizlik domatesi fırlattı, fiyat yükselmesin diye ihracat yavaşlatıldı.

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Sera ve tarla üretimi arasındaki dengesizlik domatesi fırlattı, fiyat yükselmesin diye ihracat yavaşlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:30 

İhracat, Ekonomi
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