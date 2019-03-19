Domates ihracatına fiyat freni!
1 saat önce
Sera ve tarla üretimi arasındaki dengesizlik domatesi fırlattı, fiyat yükselmesin diye ihracat yavaşlatıldı.
Sera ve tarla üretimi arasındaki dengesizlik domatesi fırlattı, fiyat yükselmesin diye ihracat yavaşlatıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:30
PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş
Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı
Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür