Domates ihracatında "güven" yüzde 12'lik artışı getirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Domates ihracatında 'güven' yüzde 12'lik artışı getirdi - Son Dakika Ekonomi

Domates ihracatında "güven" yüzde 12'lik artışı getirdi

6 saat önce

Türkiye'de ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege bölgelerindeki seralarda üretilen domateslerle 1 Ocak-25 Mart döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,26'lık artışla 119 milyon 846 bin dolara ulaştı.

Domates ihracatında

Türkiye'de ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege bölgelerindeki seralarda üretilen domateslerle 1 Ocak-25 Mart döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,26'lık artışla 119 milyon 846 bin dolara ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkeler sınırlarını kapatırken, gıda ihracatı devam ediyor. Türkiye'den 85 ülkeye yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artarken, sektörde en önemli kalemi ise domates oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 1 Ocak-25 Mart döneminde 106 milyon 754 bin 557 dolarlık domates ihracat eden Türkiye, bu yıl aynı dönemde 119 milyon 846 bin 29 dolarlık yurt dışına domates satışı yaptı. Domates ihracatında yüzde 12,26'lik bir artış gerçekleşti.

Önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan biberde de geçen yıla göre yüzde 13,52'lik bir artış yaşandı. Geçen yıl 1 Ocak-25 Mart arasında 42 milyon 164 bin dolarlık biber ihracatı yapan Türkiye, bu yıl rakamı 47 milyon 865 bin 628 dolara yükseltti.

Batı Akdeniz'in ihracatı arttı

Örtü altı tarımda Türkiye'nin büyük bir potansiyeline sahip Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de de domates ve biber ihracatında önemli ölçüde artış gerçekleşti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, geçen yıl 1 Ocak-25 Mart döneminde 45 milyon 272 bin 408 dolarlık domates ihraç eden birlik üyeleri, bu yıl aynı dönemde yüzde 22'lik bir artışla 55 milyon 256 bin 259 dolarlık ihraç gerçekleştirdi.

Biberde de yaklaşık 31 milyon dolarlık ihracat, bu yıl 11,7'lik artışla 34 milyon 585 bin 184 dolara yükseldi.

Domates en fazla Ukrayna, Rusya ve Romanya'ya, biber ise en fazla Almanya, Romanya ve Rusya'ya gönderildi.

"Avrupa Türkiye'nin ürünlerini güvenli buluyor"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok sektörde ihracatta yavaşlama yaşanırken, yaş sebze ve meyve sektöründe artış olduğunu söyledi.

Salgının etkilediği Avrupa ülkelerinin bugün üretim yapamaz hale geldiğini ifade eden Bahar, Türkiye'de gerekli tedbirler ışığında üretimin devam ettiğini kaydetti.

Avrupa'nın Türkiye'nin ürünlerini "güvenli" bulduğunu, sektörde en fazla ihracatın domates ve biberde gerçekleştirildiğini aktaran Bahar, "Hem kilogram bazında hem de ülkeye giren döviz noktasında artış var. Avrupa şu anda güvenli tedarik noktası olarak Türkiye'den ürün talep ediyor." diye konuştu.

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:02 Kaynak: AA

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