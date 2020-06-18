Domates ihracatında kotanın kaldırılması talebi - Son Dakika

Domates ihracatında kotanın kaldırılması talebi

Rusya'ya domates ihracatında uygulanan 200 bin tonluk kotanın yüzde 96'sını dolduran Türk ihracatçılar, kotanın kaldırılmasını istiyorAA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Rusya'nın domates ihracatında 7 Şubat'ta koyduğu 200 bin tonluk kota dolmak üzere.

Domates ihracatında kotanın kaldırılması talebi, System.String[]

Rusya'ya domates ihracatında uygulanan 200 bin tonluk kotanın yüzde 96'sını dolduran Türk ihracatçılar, kotanın kaldırılmasını istiyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Rusya'nın domates ihracatında 7 Şubat'ta koyduğu 200 bin tonluk kota dolmak üzere. 4 ayda Rusya'ya 191 bin 722 ton domates gönderen Türk ihracatçılar, sevkiyat aşamalarında ve Rusya gümrüklerinde sorun yaşamamak için kotanın kaldırılmasını talep ediyor.

Türk ihracatçıların, Rusya'nın uyguladığı kota dolmaya yaklaşınca sevkiyatlarını başta Balkan ve Avrupa ülkeleri olmak üzere alternatif pazarlara yönlendirdiği öğrenildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2015'te "Uçak krizi" olarak bilinen sürecin aşılmasının ardından iki ülke arasında yaş meyve sebze ticaretinin domates dışında bütün ürünlerde normalde döndüğünü, Rusya'nın sadece domateste Türkiye'ye kota koyduğunu anımsattı.

Uçak, Rusya tarafından konulan kotanın zaman zaman kademeli bir şekilde arttırıldığını hatırlatarak, Türk ihracatçısının 3-4 ayda bir Rusya'ya domates ihracatında kota sendromu yaşamak istemediğini, Rusya'ya domates ihracatında kotanın tamamen kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

"Kota Rus halkını da mağdur ediyor"

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan 5 yıl önceki uçak krizi aşıldıktan sonra sadece domates ihracatında kota uygulandığına işaret eden Hayrettin Uçak, şöyle konuştu:

"Türk domatesine Rusya'nın ihtiyacı var. Kota uygulaması sadece Türk ihracatçılarını mağdur etmiyor, aynı zamanda Rus halkını da mağdur ediyor. O nedenle kota uygulamasının bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin bu konuda Rus mevkidaşlarıyla yürüttükleri müzakerelerin olumlu sonuçlanacağına ve domates ihracatımızın önündeki kota engelinin kalkacağına inanıyoruz."

Uçak, Rusya'ya domates gönderen firmaların sevkiyat aşamalarında ve Rusya gümrüklerinde sorun yaşamaması adına ihracat işlemlerini güncel kota durumunu dikkate alarak yapmalarını da önerdi.

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Domates ihracatında kotanın kaldırılması talebi - Son Dakika Ekonomi

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