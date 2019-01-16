Son Dakika Haberleri: Domates Konservesi İthalatında Tarife Kontenjanı

Domates Konservesi İthalatında Tarife Kontenjanı

5 dakika önce

Salça üretiminde kullanılmak üzere sanayicilere 25 bin ton sıfır gümrüklü ithalat hakkı tanındı.

Domates Konservesi İthalatında Tarife Kontenjanı, System.String[]
Salça üretiminde kullanılmak üzere sanayicilere 25 bin ton sıfır gümrüklü ithalat hakkı tanındı.

Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, domates konservesi ithalatı için 25 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanındı. Tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Kota kapsamındaki ürünün ithalatı, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenecek ithal lisansıyla yapılabilecek. Kotadan yalnızca bu ürünleri salça üretiminde hammadde olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

Ekonomi
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