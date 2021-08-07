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Domates sadece tarlada ucuz - Son Dakika

Domates sadece tarlada ucuz

07.08.2021 23:35

Domates sadece tarlada ucuz Maliyetler iki kat arttı, ancak domates bu yıl da tarlada aynı fiyat Domatesin geçen seneki 50 kuruş fiyattan alınmasına çiftçiler tepki gösterdi Domates tarlada 50 kuruş, salçanın kilosu ise markette 12 lira Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının büyük...

Domates sadece tarlada ucuz

Maliyetler iki kat arttı, ancak domates bu yıl da tarlada aynı fiyat

Domatesin geçen seneki 50 kuruş fiyattan alınmasına çiftçiler tepki gösterdi

Domates tarlada 50 kuruş, salçanın kilosu ise markette 12 lira

BURSA - Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde hasat sancılı başladı.

Bu yıl salçalık domateslerini toplamaya başlayan üreticiler, açıklanan alım fiyatları karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Salçalık domateslerin geçen seneki fiyat olan 50 kuruştan alınması müstahsilleri isyan noktasına getirdi. Mazot, gübre, işçilik, ekipman giderleri yüzde yüze yakın artan üreticiler, domates fiyatlarına zam beklerken, mahsüllerinin bu yıl da aynı fiyattan alınmasına tepki gösterdi.

Çiftçinin ürün alması için tarlasına atması gereken üre gübresi geçen yıl 150 lirayken, bu sene 250 liradan satılıyor. Geçen yıl 200 lira olan 18: 46 gübre bu yıl 350 liraya yükseldi. Gübre ve diğer giderler bu kadar zamlanmasına rağmen ürün fiyatlarının artmaması çiftçileri üzüyor. Tarladan 50 kuruşa alınan domatesin 4 kilosundan 1 kilo salça elde ediliyor. Bu salça ise marketlerde 12 liradan satılıyor. Aynı şekilde 50 kuruşa alınan salçalık domates pazarda 3 liradan satılıyor. Tarlada ucuz olan domates, vatandaşın sofrasına giden yolda el değiştirdikçe cep yakıyor.

Bu yıl domates hasadının sancılı başladığını belirten Mustafakemalpaşa ilçesinin Yavelli Köyü'nden Ersin Demir, "Bu yıl hasat başladı, ama fiyatlar hiç iç açıcı değil. Bu fiyatlar maliyetinin çok altında. Şu an fabrikaya gönderdiğimiz salçalık domates maalesef 50 kuruşa alınıyor. Geçen sene bu domates bizden 45 kuruşa alındı. Biz domatesi geçen yılın fiyatından satıyoruz, lakin bizim ürün almak için tarlaya attığımız ilaç ve gübrenin fiyatlarında yüzde yüz artış oldu. Gübre fiyatları son 3 yılda yüzde 300 arttı. Her sene artan maliyetlere rağmen ürün fiyatları artmadığı için üreticiler ekimleri azaltıyor. Ortalama 3,5 kilo domatesten 1 kilo salça çıkıyor. Ama market raflarında en ucuz 850 gramlık salça 12-13 liradan satılmakta. Fiyatlarda böyle bir uçurum var. Eskiden çocuğumuzun geleceği için çalışırdık. Şimdi çiftçinin tek derdi karnını doyurabilmek" dedi.

"Ürünümüz sadece tarlada ucuz"

Domates fiyatlarının sadece tarlada ucuz olduğunu belirten Ersin Demir, "Bizden yok pahasına alınan domates pazarda ve marketlerde salça ve domates olarak fahiş fiyatla satılıyor. Bunu anlamış değiliz" şeklinde konuştu.

Bu yılki domates fiyatlarının maliyetleri kurtarmadığını söyleyen diğer üreticiler de, "Bu sene fiyatlar çok ucuz. Maliyetler ciddi şekilde arttı. Artan masraflara rağmen domatesin tarladan 50 kuruşa alınması bizi perişan etti. Böyle giderse seneye kime domates ekmeyecek. Bu fiyatlara acilen bir düzenleme yapılması gerekir" diye konuştu.

Domates sadece tarlada ucuz
Domates sadece tarlada ucuz
Domates sadece tarlada ucuz
Domates sadece tarlada ucuz

Mustafakemalpaşa, Türkiye, Domates, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Domates sadece tarlada ucuz - Son Dakika Ekonomi


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