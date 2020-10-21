Domates salçası ihracatında aslan payı yine Irak'ın - Son Dakika

Domates salçası ihracatında aslan payı yine Irak'ın

21.10.2020 10:57
Domates salçası ihracatında aslan payı yine Irak'ın, System.String[]

Türkiye'nin domates salçası üreticileri yılın ilk 3 çeyreğinde 101 ülkeye ürün satarken, ihracatın yüzde 62'si Irak pazarına gerçekleştirildi.

Türkiye'nin domates salçası üreticileri yılın ilk 3 çeyreğinde 101 ülkeye ürün satarken, ihracatın yüzde 62'si Irak pazarına gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-eylül aylarında domates salçası ihracatı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 4,21 azaldı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri başta olmak üzere Türkiye'nin verimli ovalarında yetiştirilen domateslerden yapılan salçaların dış satımı, geçen yılın ilk 3 çeyreğinde 116 milyon 646 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2020'nin aynı döneminde 111 milyon 733 bin dolar oldu.

Türkiye'den en fazla domates salçası ihracatı, sektörün ana pazarı konumunda bulunan Irak'a yapıldı. Bu ülkeye dış satım geçen yılın 9 ayına göre yüzde 18,33 gerileyip 69 milyon 449 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Irak'a ihracat gerilemesine karşın, toplam dış satımın yüzde 62,16'sıyla yine de aslan payını oluşturdu.

Yılbaşından itibaren ihracatın artış gösterdiği Almanya, listenin ikinci sırasında yer aldı. Almanya'ya ihracat geçen yılın ocak-eylül dönemine göre bu sene ilk 3 çeyrekte yüzde 153,81 yükselişle 4 milyon 540 bin dolardan, 11 milyon 524 bin dolara çıktı.

Üçüncü sırada bulunan Suudi Arabistan'a dış satım da yüzde 118,41 artarak 2 milyon 701 bin dolardan, 5 milyon 900 bin dolara ulaştı.

Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'a yüzde 300'lerin üzerinde artışlar

Domates salçası ihracatında önemli pazarlardan Japonya'ya dış satım yüzde 1 arttı. Bu ülkeye geçen yılın ocak-eylül aylarında 4 milyon 480 bin dolar olan dış satımın, bu sene 4 milyon 526 bin dolar olduğu kaydedildi.

Sektör temsilcileri, İngiltere'ye 2 milyon 315 bin, İsveç'e 1 milyon 889 bin, Suriye'ye 1 milyon 247 bin, Libya'ya 1 milyon 239 bin, Gürcistan'a da 1 milyon 169 bin dolarlık domates salçası sattı.

İhracatçıların dış satımını önemli oranda artırdığı ülkelerden birinin Hollanda olduğu dikkati çekti. Bu ülkeye geçen yılın ocak-eylül döneminde 349 bin dolar olarak gerçekleşen salça ihracatı yüzde 325,55 artışla 1 milyon 488 bin dolara geldi.

Avrupa pazarlarından Belçika'ya ihracat yüzde 415,91 artış göstererek 99 bin dolardan, 514 bin dolara yükseldi.

Azerbaycan'a dış satımın ise yüzde 324,38 artışla 96 bin dolardan, 411 bin dolara çıktığı görüldü.

Domates, İhracat, Türkiye, Irak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Domates salçası ihracatında aslan payı yine Irak'ın - Son Dakika Ekonomi

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