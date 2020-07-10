Domates salçasında haziran ayı ihracatı 3 kat arttı - Son Dakika

Domates salçasında haziran ayı ihracatı 3 kat arttı

Türkiye'den haziranda yapılan domates salçası ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat arttı.

Türkiye'den haziranda yapılan domates salçası ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat arttı.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçanın 6 aylık ihracatında geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 35,2'lik artış görüldü.

Geçen senenin ilk yarısında 57 milyon 356 bin dolar olan sektörün dış satımı, 2020'nin aynı periyodunda 77 milyon 569 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün ihracat artışında haziran ayı rakamları dikkati çekti. 2019'un haziranında 2 milyon 212 bin dolar olan salça ihracatı, yaklaşık 3 kat artışla bu yıl aynı dönemde 6 milyon 223 bin dolar oldu.

Geçen ay en fazla ihracat Irak'a yapıldı. Bu ülkeye dış satım Haziran 2019'a kıyasla 709 bin dolardan, 3 milyon 130 bin dolara yükseldi.

Irak'a haziranda yapılan ihracat toplam dış satımın yüzde 50,3'ünü oluşturdu.

Almanya'ya yüzde 388, Kanada'ya yüzde 568'lik ihracat artışı

Salça ihracatçılarının önemli pazarlarından Almanya'ya ihracatta da ciddi artış kaydedildi. Geçen yıl haziranda 177 bin dolarlık ürün gönderilen Almanya'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 388 artışla 865 dolarlık salça ihraç edildi.

İhracat sıralamasında üçüncü sırada yer alan Libya'ya geçen ay 405 bin dolarlık ürün gönderildi, Suudi Arabistan'a dış satım yüzde 294,3 artışla 82 bin dolardan 323 bin dolara çıktı.

ABD'ye ihracat da yüzde 406 artışla 45 bin dolardan, 230 bin dolara ulaştı. Sektörün en fazla ihracat artışı yaşadığı ülkelerden biri ise Kanada oldu. Bu ülkeye haziranda yapılan dış satım yüzde 568,7 artışla 13 bin dolardan, 87 bin dolara çıktı.

Geçen ay İsveç ve Gürcistan'a ihracatta da yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi.

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Domates salçasında haziran ayı ihracatı 3 kat arttı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 00:29 Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:52:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Domates salçasında haziran ayı ihracatı 3 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]