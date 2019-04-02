Son Dakika Haberleri: Domates Serasında Kenevir Yetiştiren Çift Suçüstü Yakalandı

Domates Serasında Kenevir Yetiştiren Çift Suçüstü Yakalandı

53 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde domates serasında kenevir yetiştirdiği tespit edilen çift gözaltına alındı.

Domates Serasında Kenevir Yetiştiren Çift Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde domates serasında kenevir yetiştirdiği tespit edilen çift gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli Güzelköy Mahallesi'nde domates serasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.K. ile eşi C.K. seranın içerisinde kenevirin bakımını yaparken suçüstü yakalandı.

Yapılan kontrollerde serada 537 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan çiftin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:29 Kaynak: AA

Aydın, Nazilli, Kenevir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sunucu Buket Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u, Köyüne Yaptırdığı Evinde Bir Kez Kalabilmiş Dünyanın En Çok Kar Eden Şirketi Aramco Oldu Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:22:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Domates Serasında Kenevir Yetiştiren Çift Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]