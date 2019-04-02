Domates Serasında Kenevir Yetiştiren Çift Suçüstü Yakalandı
53 dakika önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde domates serasında kenevir yetiştirdiği tespit edilen çift gözaltına alındı.
Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde domates serasında kenevir yetiştirdiği tespit edilen çift gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Nazilli Güzelköy Mahallesi'nde domates serasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.K. ile eşi C.K. seranın içerisinde kenevirin bakımını yaparken suçüstü yakalandı.
Yapılan kontrollerde serada 537 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan çiftin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:29 Kaynak: AA
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