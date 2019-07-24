Domates serasındaki uyuşturucuya tutuklama
1 saat önce
BiİLECİK'in Söğüt ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda domates serasının içerisinde 400 kök Hint keneviri ve 357 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
BiİLECİK'in Söğüt
ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda domates serasının içerisinde 400 kök Hint keneviri ve 357 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sera sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Söğüt ilçesine bağlı Çaltı
köyünde, Jandarma
ekiplerinin düzenlediği operasyonda domates ekili serada 400 kök Hint keneviri ile 357 kilo kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda, sera sahibi Ali Osman
K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Osman K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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