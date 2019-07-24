Son Dakika Haberleri: Domates serasındaki uyuşturucuya tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Domates serasındaki uyuşturucuya tutuklama

1 saat önce

BiİLECİK'in Söğüt ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda domates serasının içerisinde 400 kök Hint keneviri ve 357 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Domates serasındaki uyuşturucuya tutuklama, System.String[]
BiİLECİK'in Söğüt ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda domates serasının içerisinde 400 kök Hint keneviri ve 357 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sera sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda domates ekili serada 400 kök Hint keneviri ile 357 kilo kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda, sera sahibi Ali Osman K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Osman K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi Adana'da 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen metil alkol operasyonunda 3 ton etil alkol ele geçirildi HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:10:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Domates serasındaki uyuşturucuya tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]