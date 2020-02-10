Meteorolojinin zirai don uyarısı nedeniyle serada nöbet tutmaya başladıklarını anlatan Çevik, birkaç gün daha nöbete devam edeceklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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