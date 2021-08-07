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Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira - Son Dakika

Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira

07.08.2021 13:32

Domates üreticileri bu yılki fiyatlardan dolayı isyan ediyor. Maliyetlerin iki kat arttığını belirten çiftçi, salçalık domateslerin geçen seneki fiyat olan 50 kuruştan alınmasından şikayetçi. Domatesin sadece tarlada ucuz olduğunu belirten üreticiler, pazarlarda 3-5 lira arasında satılan domatesin tarla fiyatını kurtarmadığını belirtiyor.

Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde hasat sancılı başladı. Bu yıl salçalık domateslerini toplamaya başlayan üreticiler, açıklanan alım fiyatları karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Salçalık domateslerin geçen seneki fiyat olan 50 kuruştan alınması müstahsilleri isyan noktasına getirdi. Mazot, gübre, işçilik, ekipman giderleri yüzde yüze yakın artan üreticiler, domates fiyatlarına zam beklerken, mahsüllerinin bu yıl da aynı fiyattan alınmasına tepki gösterdi.

Domates fiyatları tarlada 50 kuruş, markette 5 lira! Üretici isyanda

TARLADA UCUZ OLAN DOMATES SOFRADA CEP YAKIYOR

Çiftçinin ürün alması için tarlasına atması gereken üre gübresi geçen yıl 150 lirayken, bu sene 250 liradan satılıyor. Geçen yıl 200 lira olan 18: 46 gübre bu yıl 350 liraya yükseldi. Gübre ve diğer giderler bu kadar zamlanmasına rağmen ürün fiyatlarının artmaması çiftçileri üzüyor. Tarladan 50 kuruşa alınan domatesin 4 kilosundan 1 kilo salça elde ediliyor. Bu salça ise marketlerde 12 liradan satılıyor. Aynı şekilde 50 kuruşa alınan salçalık domates pazarda 3-5 liradan satılıyor. Tarlada ucuz olan domates, vatandaşın sofrasına giden yolda el değiştirdikçe cep yakıyor.

Domates fiyatları tarlada 50 kuruş, markette 5 lira! Üretici isyanda

"ŞİMDİ ÇİFTÇİNİN TEK DERDİ KARNINI DOYURABİLMEK"

Bu yıl domates hasadının sancılı başladığını belirten Mustafakemalpaşa ilçesinin Yavelli köyünden Ersin Demir, "Bu yıl hasat başladı, ama fiyatlar hiç iç açıcı değil. Bu fiyatlar maliyetinin çok altında. Şu an fabrikaya gönderdiğimiz salçalık domates maalesef 50 kuruşa alınıyor. Geçen sene bu domates bizden 45 kuruşa alındı. Biz domatesi geçen yılın fiyatından satıyoruz, lakin bizim ürün almak için tarlaya attığımız ilaç ve gübrenin fiyatlarında yüzde yüz artış oldu. Gübre fiyatları son 3 yılda yüzde 300 arttı. Her sene artan maliyetlere rağmen ürün fiyatları artmadığı için üreticiler ekimleri azaltıyor. Ortalama 3,5 kilo domatesten 1 kilo salça çıkıyor. Ama market raflarında en ucuz 850 gramlık salça 12-13 liradan satılmakta. Fiyatlarda böyle bir uçurum var. Eskiden çocuğumuzun geleceği için çalışırdık. Şimdi çiftçinin tek derdi karnını doyurabilmek" dedi.

Domates fiyatları tarlada 50 kuruş, markette 5 lira! Üretici isyanda

"ÜRÜNÜMÜZ SADECE TARLADA UCUZ"

Domates fiyatlarının sadece tarlada ucuz olduğunu belirten Ersin Demir, "Bizden yok pahasına alınan domates pazarda ve marketlerde salça ve domates olarak fahiş fiyatla satılıyor. Bunu anlamış değiliz" şeklinde konuştu.

Bu yılki domates fiyatlarının maliyetleri kurtarmadığını söyleyen diğer üreticiler de, "Bu sene fiyatlar çok ucuz. Maliyetler ciddi şekilde arttı. Artan masraflara rağmen domatesin tarladan 50 kuruşa alınması bizi perişan etti. Böyle giderse seneye kime domates ekmeyecek. Bu fiyatlara acilen bir düzenleme yapılması gerekir" diye konuştu.

Domates fiyatları tarlada 50 kuruş, markette 5 lira! Üretici isyanda
Domates fiyatları tarlada 50 kuruş, markette 5 lira! Üretici isyanda
Domates fiyatları tarlada 50 kuruş, markette 5 lira! Üretici isyanda
Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira
Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira
Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira
Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira
Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira
Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira
Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira
Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira

Mustafakemalpaşa, Domates, Hasat, İsyan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira - Son Dakika Ekonomi


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