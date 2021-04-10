Domates üreticisi Merko, Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'ini satın aldı - Son Dakika

Domates üreticisi Merko, Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'ini satın aldı

10.04.2021 10:34
Domates üreticisi Merko, Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'ini satın aldı, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen domates üreticilerinden Merko Gıda, yine sektörün önemli oyuncularından Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'ini satın aldı.

Türkiye'nin önde gelen domates üreticilerinden Merko Gıda, yine sektörün önemli oyuncularından Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'ini satın aldı.

Salça pazarının önde gelen firmaları arasında yer alan Merko, 8,5 milyon dolar karşılığında yine gıda sektörünün önemli oyuncularından ve halka açık Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'lik kısmını satın aldı. Bu önemli satın almayla birlikte şirket, Frigo Pak Gıda'nın uzun yıllara dayanan konserve ve dondurulmuş meye-sebze, gazlı içecekler ve meyve suyu üretim gücü ile altyapısını da bünyesine kattı.

"Satın alma ve iş birlikleriyle üretim ve sermaye gücümüzü artırıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, "Katma değerli domates üretim ve ihracatında 39 yıllık deneyimizle ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Odağımızda yatırım, büyüme ve satın almalar var. Bu amaçla sadece bu yıl kendi tesislerimizde 1 milyon euro civarında makine yatırımımızı tamamlıyoruz. Yeni bir sayfa açarak büyüme ivmemizi artırırken, satın alma ve işbirlikleriyle de üretim ve sermaye gücümüzü yükseltiyoruz" dedi.

Blake sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gıda şirketinin, şirketimizin bünyesine katılması, üretimimizin, ürün çeşidimizin ve ihracat hacmimizin artmasına büyük katkı sağlayacak. Özellikle satış kanallarımızda bu birleşmenin çok önemli bir sinerji oluşturacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin köklü gıda firmasını bünyemize katmaktan çok mutluyuz. Bu satın alma böylesine olağanüstü günlerden geçerken Türk ekonomisine ve gıda sektörünün geleceğine olan güvenimizin de bir göstergesi. Yatırım ve satın alma planlarımız aynı şekilde devam edecek".

İhracat rotası Avrupa

Tarımda halka arzın ilk örneklerinden olan şirketlerinin bu satın alma ile birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde önemli bir atılım yapacağını vurgulayan Blake, "Ocak 2021 başından bu yana büyük bir özen ve titizlik içerisinde yürüttüğümüz bu satın alma ile şirketimiz açısından çok önemli bir atılımı gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Bünyemize kattığımız şirket, Bursa'da yer alan 20 bin metrekare büyüklüğündeki üretim tesislerinde başta narenciye konservesi olmak üzere, dondurulmuş gıda, meyve suyu ve sebze konservesi üretimi yaparak, bu üretimin yüzde 97'sini AB ülkelerine ihraç ediyor.2020 yılını 107 milyon TL ciroyla kapatan şirket, aynı zamanda sektörünün lider firmalarından biri. Bu satın alma, şirketimizin Avrupa'da ihracat hacmini genişletirken, ihracata dayalı gelirlerimizi de olumlu etkileyecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Domates üreticisi Merko, Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'ini satın aldı

İhracat, Türkiye, Domates, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Domates üreticisi Merko, Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'ini satın aldı - Son Dakika Ekonomi


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