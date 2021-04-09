Domates üreticisi Merko, Frigo Pak Gıda'yı bünyesine kattı

Türkiye'de önde gelen domates üreticilerinden Merko Gıda, yine sektörün önemli oyuncularından Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'ini satın aldı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, salça pazarının önde gelen üretici firmaları arasında yer alan Merko Gıda, uzun dönemdir odaklandığı iş birlikleri ve satın almalarla güçleniyor. Merko Gıda bu kapsamda, 8,5 milyon dolar karşılığında yine gıda sektörünün önemli oyuncularından ve halka açık Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'lik kısmını satın aldı. Bu önemli satın almayla birlikte Merko, Frigo Pak Gıda'nın uzun yıllara dayanan konserve ve dondurulmuş meyve-sebze, gazlı içecekler ve meyve suyu üretim gücü ile altyapısını da bünyesine katmayı başardı.

1982 yılından bu yana Bursa'da faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'nin katma değerli domates üretimine katkı sağlayarak gıda ihracatında önemli atılımlar yapan Merko Gıda, Frigo Pak Gıda ve yeni ürün gamıyla birlikte ihracatta farklı pazarlara da girmeye hazırlanıyor. Knorr, Nestle, Unilever başta olmak üzere ulusal ve uluslararası perakende devlerine küp domates ve salça satan Merko Gıda'nın bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye hazırlanan Frigo Pak Gıda, 2020 yılını 107 milyon TL ciroyla kapatmıştı. Üretimin yüzde 97'sini AB ülkelerine ihraç eden Frigo Pak Gıda, yüksek döviz geliriyle de Merko'ya önemli bir ivme katacak.

"Satın alma ve iş birlikleriyle üretim ve sermaye gücümüzü artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, katma değerli domates üretim ve ihracatında 39 yıllık deneyimleri ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüklerini söyledi. Odaklarında yatırım, büyüme ve satın almalar olduğunu kaydeden Blake, şöyle devam etti:

"Bu amaçla sadece bu yıl kendi tesislerimizde 1 milyon avro civarında makine yatırımımızı tamamlıyoruz. Yeni bir sayfa açarak büyüme ivmemizi artırırken, satın alma ve iş birlikleriyle de üretim ve sermaye gücümüzü yükseltiyoruz. Frigo Pak Gıda'nın Merko bünyesine katılması, üretimimizin, ürün çeşidimizin ve ihracat hacmimizin artmasına büyük katkı sağlayacak. Özellikle satış kanallarımızda bu birleşmenin çok önemli bir sinerji oluşturacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin köklü gıda firmasını bünyemize katmaktan çok mutluyuz. Bu satın alma böylesine olağanüstü günlerden geçerken Türk ekonomisine ve gıda sektörünün geleceğine olan güvenimizin de bir göstergesi. Yatırım ve satın alma planlarımız aynı şekilde devam edecek."