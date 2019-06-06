Son Dakika Haberleri: Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı
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Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı

56 dakika önce

TÜRKİYE, domates ve ürünlerinin ihracatından 2018 yılında 603 milyon 660 bin dolarlık döviz geliri elde etti.

Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı, System.String[]
TÜRKİYE, domates ve ürünlerinin ihracatından 2018 yılında 603 milyon 660 bin dolarlık döviz geliri elde etti.
Türkiye'de üretilen domates; taze, salça, kurutulmuş, donmuş olarak birçok ülkeye ihraç edildi. Taze domates ihracatı 292 milyon dolarlık tutarla aslan payını alırken, domates salçası ihracatı 164 milyon dolarlık tutarla ikinci sırada yer aldı. Türkiye kuru domates ihracatından ise 88 milyon dolar döviz kazandı. Dondurulmuş domates ihracatı 39,4 milyon dolar olurken, ketçap ve domates sosları ihracatı 16,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Domates ve domates ürünlerin yaş meyve sebze ve mamulleri sektöründe ihracatın yıldızı ürünlerin başında geldiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu ürünlerde 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini kaydetti. Türkiye'de seracılığın gelişmesiyle birlikte 12 ay domates üretimi ve ihracatı yapar konuma gelindiğinin altını çizen Uçak, "Taze domates ihracatımızın yanında; domates türevlerini salça, kuru domates, dondurulmuş domates, ketçap, domates sosları ve domates suyu olarak daha katma değerli mamul haline getirerek ihraç ediyoruz" diye konuştu.
2018 yılında Romanya, 43,7 milyon dolarlık tutarla Türk domatesini en çok tercih eden ülke olurken, Rusya 30,6 milyon dolarlık tutarla ikinci, Ukrayna 25,6 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin taze domates ihraç ettiği ülke sayısı 55 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'den salça ihracatında Irak 111 milyon dolarlık tutarla açık ara zirvede yer alırken, Suudi Arabistan'a 8,6 milyon dolarlık, Almanya'ya ise; 8,2 milyon dolarlık salça ihraç edildi. 103 ülkenin sofralarında yemek yaparken Türk salçası kullanıldı.
Kuru domates ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 19,5 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, İtalya 13,3 milyon dolarlık, Almanya ise; 9,5 milyon dolarlık Türk kuru domatesi tercih etti. Kuru domates ihraç edilen ülke sayısı 86 oldu.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
Türkiye, Ekonomi
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