Üreticiden, Domates ve Salça İhracatına Kayıt Değişikliği Tepkisi: "Bu Yıl Para Kazanacağız Diye Beklerken Fiyat Düştü" - Son Dakika
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Üreticiden, Domates ve Salça İhracatına Kayıt Değişikliği Tepkisi: "Bu Yıl Para Kazanacağız Diye Beklerken Fiyat Düştü"

09.09.2022 15:35

Domates ve salçanın da 7 Eylül'de ihracı kayda bağlı mallar arasına eklenmesiyle beraber üreticiler domates fiyatının maliyetlerinin altına düştüğünü belirterek bu durumdan yakındı. Uşaklı domates üreticileri, “Bu yıl biz para kazanacağız diye beklerken 4 lira 25 kuruştan 3 lira 25 kuruşa düştü. Domatesi pazarda 7-8 liraya yerken ithalata dönüştüğü anda bu domates 20 liraya yemeye başlayacağız” dedi.

Domates ve salçanın 7 Eylül'de ihracı kayda bağlı mallar arasına eklenmesiyle beraber üreticiler domates fiyatının maliyetlerinin altına düştüğünü belirterek bu durumdan yakındı. Uşaklı domates üreticileri, "Bu yıl biz para kazanacağız diye beklerken 4 lira 25 kuruştan 3 lira 25 kuruşa düştü. Domatesi pazarda 7-8 liraya yerken ithalata dönüştüğü anda bu domates 20 liraya yemeye başlayacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete'de 7 Eylül'de yayınladığı tek maddelik tebliğ değişikliği ile domates ve salçayı ihracı kayda bağlı mallar listesine ekledi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın ziyaret ettiği Uşaklı köylüler yapılan bu değişikliğin ardından domates  fiyatlarının düştüğünü belirtti.

Domates üretimi yapan bir çiftçi Yalım'a, "Bu yıl biz para kazanacağız diye beklerken 4 lira 25 kuruştan 3 lira 25 kuruşa düştü. Bizim maliyetlerimiz zaten geçen yıla nazaran 5 kat arttı. Maliyetlere bakarak bizim bu domatesi 4 lira 50 kuruşa satmamız gerekiyor. Bu fiyatın altında para kazanamıyoruz. O yüzden gelecek yıl domates ekilmez. Benim kredi borcum, işçiye olan borcum kalacak. Bunların hepsi askıya alınıyor ve batırma durumuna düşürülüyor. Milli servetimiz domates bizim. Yurt dışına bağımlı haline geleceğiz. Domatesi pazarda 7-8 liraya yerken ithalata dönüştüğü anda bu domates 20 liraya yemeye başlayacağız" diye konuştu.

"KİMİNE KAYMAK KİMİNE DEĞNEK"

Domates tarlasında çalışan 67 yaşında işçi ise emekli maaşıyla geçinemediği için çalışmak zorunda kaldığını belirterek, "Kimine kaymak kimine değnek. Adam 30 torba kömür veriyor, oyunu alıyor. ne kömür alacağım ne de oyumu vereceğim" dedi.

"ÜRETİCİLERİN DOMATESLERİ SALÇALIK OLDUĞU İÇİN İHRACATA DAYALIDIR"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise, Resmi Gazete'de yayınlanan domates izne bağlı olarak ihracatının kısıtlandığını belirterek, "Üreticiler tonunu 4 bin 250 TL'den satarken bir anda bu tebligat geldiğinde büyük toptancılar rakamı bin TL geriye çektiler. Bu da maliyetleri karşılayamaz hale geldi. Üreticilerin domatesleri salçalık olduğu için ihracata dayalıdır. Bu tebligatı çıkarırken bu üreticinin masraflarını üreticiye vermek zorundasınız" diye konuştu.

TİCARET BAKANLIĞI SALÇA İHRACATINA KISITLAMA YOK

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından iki gün önce yapılan açıklamada, "Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını" ifadeleri kullanılmıştı.

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Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üreticiden, Domates ve Salça İhracatına Kayıt Değişikliği Tepkisi: 'Bu Yıl Para Kazanacağız Diye Beklerken Fiyat Düştü' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üreticiden, Domates ve Salça İhracatına Kayıt Değişikliği Tepkisi: "Bu Yıl Para Kazanacağız Diye Beklerken Fiyat Düştü" - Son Dakika
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