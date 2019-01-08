Son Dakika Haberleri: Domates Yüklü Kamyon Devrildi

Domates Yüklü Kamyon Devrildi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dometes yüklü kamyon devrildi.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dometes yüklü kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre mahallesinde Abdi Taka idaresindeki 34 BK 4028 plakalı dometes yüklü kamyon, yoldaki kar ve buzlanmadan dolayı yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, ölen ya da yaralananın olmadı.

Tarlaya dökülen tonlarca dometes, işçiler yardımıyla başka bir kamyona nakledildi.

Kazanın tanıklarından Mehmet Altınsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamyonun önündeki araç yolda kalmış, çıkamamış. Kamyonu süren arkadaş da durmak zorunda kalmış. Arkadan kamyonu bir araç sıkıştırınca, geri gidemeyince buzdan dolayı yan tarafa yatmış. Kamyon, domates yüklü Finike'den İstanbul'a gidiyormuş" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:08 Kaynak: AA

Sandıklı, Afyon, Güncel
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