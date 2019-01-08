Domates Yüklü Kamyon Devrildi
13 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde domates yüklü kamyon devrildi.
Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde domates yüklü kamyon devrildi. Alınan bilgiye göre, Yunus Emre mahallesinde Abdi Taka idaresindeki 34 BK 4028 plakalı domates yüklü kamyon, yoldaki kar ve buzlanmadan dolayı yol kenarındaki tarlaya devrildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:10 Kaynak: AA
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