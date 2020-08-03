Domates yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada - Son Dakika

Domates yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan domates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Metin Yılmaz yönetimindeki domates yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Devrilen kamyondan şoför yara almadan çıktı. Kasalarda tonlarca yüklü domates ise yola saçıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.