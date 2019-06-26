Son Dakika Haberleri: Domates yüklü tır çaya devrildi: 1 ölü
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Domates yüklü tır çaya devrildi: 1 ölü

55 dakika önce

- Kazanın meydana geldiği yoldan görüntü Devrilen tırdan detaylar Esen Çayından detay Tırdan dökülen domateslerden detay Antalya'da domates yüklü tır çaya devrildi: 1 ölü Antalya'nın Kaş ilçesinde çaya devrilen domates yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.

- Kazanın meydana geldiği yoldan görüntü
Devrilen tırdan detaylar
Esen Çayından detay
Tırdan dökülen domateslerden detay Antalya'da domates yüklü tır çaya devrildi: 1 ölü
Antalya'nın Kaş ilçesinde çaya devrilen domates yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.
Hacı Musa Demircili (50) idaresindeki 01 D 4479 plakalı domates yüklü tır, Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçesini birbirine bağlayan Kınık köprüsü mevkisinde Eşen Çayı'na devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Domates yüklü tır çaya devrildi: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:52 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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