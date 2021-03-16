Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı
16.03.2021 22:03
Muğla'nın Fethiye ilçesinde domates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde domates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cevdet A. yönetimindeki 35 Y 2476 plakalı domates yüklü tır, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cevdet A., Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası yola savrulan kasalar ve tır nedeniyle kara yolu kısmen ulaşıma kapandı. Yoldaki kasaların temizlenmesi ve tırın çekilmesinin ardından kara yolu ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
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