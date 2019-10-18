Domates yüklü tır devrildi
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde domates yüklü tır devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:29 Kaynak: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde domates yüklü tır devrildi.
Ahmet Dölekoğlu'nun kullandığı 34 HH 2917 plakalı tır, Koyuncu Mahallesi'nde virajı alamayarak devrildi.
Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
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