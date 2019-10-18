Son Dakika Haberleri: Domates yüklü tır devrildi
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Domates yüklü tır devrildi

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates yüklü tır devrildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates yüklü tır devrildi.

Ahmet Dölekoğlu'nun kullandığı 34 HH 2917 plakalı tır, Koyuncu Mahallesi'nde virajı alamayarak devrildi.

Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Domates yüklü tır devrildi

Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:29 Kaynak: AA
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